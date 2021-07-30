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Город

09:44

Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за ветра и дождя

город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы рекомендовали городским кафе и ресторанам закрыть летние веранды в связи с ожидаемыми грозой и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе – порывы ветра до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – заявили в ведомстве.

Кроме того, владельцев кафе и ресторанов призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.

В пятницу, 30 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 4–9 метров в секунду, однако при грозе его порывы значительно усилятся.

В связи с прогнозируемой непогодой столичный главк МЧС рекомендовал водителям снизить скорость движения и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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