Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 30 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями (погоду. – Прим. ред.), кратковременный дождь, грозу, максимальная температура в мегаполисе плюс 24–26, по области плюс 22–27. Ветер южный, с переходом на западный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый", – сказал синоптик.

Синенков добавил, что атмосферное давление будет пониженным, барометры покажут до 739 миллиметров ртутного столба.

В связи с ожидаемыми грозами и сильным ветром столичный главк МЧС рекомендовал водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!" – предупредили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры воздуха ожидается в Москве в ближайшие дни.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные атмосферное давление немного повысится. В субботу днем ожидается жаркая погода с переменной облачностью, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве ожидается плюс 28 градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье.