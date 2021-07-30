Около 290 единиц техники Мосводостока дежурят в столице из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах в связи с сильными дождями. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. В некоторых районах столицы уже идет проливной дождь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении скоплений большого количества воды у дома можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, на горячую линию ОАТИ, позвонив по номеру 8 (499) 264-96-81, а также на портал "Наш город".
Помимо этого, сообщения о скоплениях воды на дорогах и во дворах принимают специалисты Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03, в подземных переходах – сотрудники ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – добавили в ведомстве.
В пятницу, 30 июля, в Москве ожидаются дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 4–9 метров в секунду, однако при грозе его порывы усилятся до 15 метров в секунду.
Власти Москвы рекомендовали городским кафе и ресторанам закрыть летние веранды и укрепить уличные конструкции из-за непогоды.
Также в связи с грозами и ветром столичное управление МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве
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