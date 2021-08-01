Москвичам пообещали теплую погоду в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая погода прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В воскресенье температура будет высокой – 26–28 градусов, но погода облачная и с кратковременными дождями", – заявил метеоролог в интервью ТАСС.
Специалист подчеркнул, что в начале следующей недели в столичном регионе поменяется температурный режим. Так, в понедельник температура воздуха повысится до плюс 27–29 градусов в Москве и до 31 градуса в Подмосковье.
"Это примерно на 5 градусов выше нормы", – объяснил Вильфанд.
Со вторника температура вернется в пределы климатической нормы. Погоду будет определять антициклон, отметил эксперт.
"Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям, – 21–26 градусов", – рассказал синоптик.
Он добавил, что такой температурный фон сохранится в Москве и Подмосковье до четверга включительно.
Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август. Как заявлял Вильфанд, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.
До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в первых числах нового месяца температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы.
В Москву вернется 30-градусная жара
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