В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август

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Теплый август ожидается на всей территории России в текущем году. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам метеоролога, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.

"Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре", – сообщил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что август будет аномально теплым на всей территории Европейской России, кроме Северо-Западного федерального округа. При этом температура выше климатической нормы прогнозируется в регионах азиатской части страны.

"Это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", – уточнил Вильфанд.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше.