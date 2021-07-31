Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:43

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплый август ожидается на всей территории России в текущем году. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам метеоролога, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.

"Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре", – сообщил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что август будет аномально теплым на всей территории Европейской России, кроме Северо-Западного федерального округа. При этом температура выше климатической нормы прогнозируется в регионах азиатской части страны.

"Это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", – уточнил Вильфанд.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше.

В Москву вернется 30-градусная жара

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать