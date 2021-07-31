В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплый август ожидается на всей территории России в текущем году. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По словам метеоролога, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.
"Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре", – сообщил Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что август будет аномально теплым на всей территории Европейской России, кроме Северо-Западного федерального округа. При этом температура выше климатической нормы прогнозируется в регионах азиатской части страны.
"Это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", – уточнил Вильфанд.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше.
В Москву вернется 30-градусная жара
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