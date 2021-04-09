Память узников фашистских концлагерей почтут возле Музея Победы 11 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Память узников фашистских концлагерей почтут 11 апреля. Акция состоится около Музея Победы на Поклонной горе.
В этот день прозвучит "Бухенвальдский набат", а также пройдет возложение венков и цветов к монументу.
"Память жертв – узников нацистских концлагерей и воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма, почтут минутой молчания. На встречу на Поклонной горе соберутся бывшие несовершеннолетние узники фашизма из Москвы и Московской области", – отметили в пресс-службе музея.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась художественно-тематическая выставка "Триумф Победителей". В создании экспозиции приняли участие 11 ведущих музеев, 6 крупнейших архивов России, а также галерея "Триумф", Союз художников России, Центральный банк РФ, Студия военных художников имени М. Б. Грекова, Гохран России и прочие.
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