Эрдоган заявил, что Турция мобилизует все возможные силы для тушения лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране мобилизуют все возможные силы для сдерживания и тушения лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации турецкого лидера рассказали, что Эрдоган внимательно следит за работой по контролю лесных пожаров. Президент находится на постоянной связи с представителями регионов, где происходят возгорания.

На данный момент над ликвидацией огня работают 29 вертолетов, 3 самолета и около 2 тысяч военнослужащих.

28 июля сильный пожар разгорелся в лесном массиве в турецкой провинции Анталья. В его тушении участвуют вертолеты и больше ста единиц пожарной техники. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории.

Из отелей начали эвакуировать отдыхающих в курортном городе Мармарис. Эвакуация идет в профилактических целях, поскольку, несмотря на то что лес горит вблизи жилых домов и отелей, направление ветра оставляет надежду на то, что огонь не достигнет зданий.

