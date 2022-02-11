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происшествия

11 февраля, 05:21

Пожар возник на площади 100 "квадратов" после падения самолета на Камчатке

происшествиярегионы

Фото: ГУ МЧС и ЦОД

Пожар произошел после падения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

По информации ведомства, крушение лайнера произошло при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки.

"При падении произошло возгорание фюзеляжа", – уточнили в МЧС.

Там добавили, что в 04:25 по московскому времени пожар удалось локализовать на площадь 100 квадратных метров.

О крушении самолета стало известно ранее. Сообщалось, что к месту происшествия выдвинулись спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, спасательного центра МЧС и личный состав одной из воинских частей.

По данным МЧС, на борту на момент крушения находились два человека. Была подтверждена гибель одного из них.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что погибли оба члена экипажа.

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