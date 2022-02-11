Один человек погиб при крушении самолета на Камчатке

Фото: ГУ МЧС и ЦОД

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального главка МЧС.

Как сообщили в ведомстве, частный лайнер летел в село Тымлат Карагинского муниципального района. Самолет осуществлял перевозку груза.

На борту на момент крушения находились два человека. Поиски второго члена экипажа на данный момент продолжаются.

"Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", – добавили в МЧС.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что оба члена экипажа погибли.

О крушении самолета стало известно ранее. Сообщалось, что к месту происшествия выдвинулись спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, спасательного центра МЧС и личный состав одной из воинских частей.