01:08Общество
Температура в Турции впервые в истории поднялась почти до 50 градусов
Фото: depositphotos/slava296
В Турции был зафиксирован новый температурный рекорд в истории страны – в провинции Эскишехир западнее Анкары температура воздуха достигла 49,5 градуса. Об этом сообщил глава министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X (ранее Twitter).
Подобная температура была зафиксирована в этой провинции 15 августа. Предыдущий рекорд – 49,1 градуса – был установлен в июле 2021 года в провинции Шырнак на юго-востоке страны.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет снижаться уже в субботу, 19 августа, однако в пятницу термометры покажут до 31 градуса.
Диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что в жару следует убрать из своего рациона мясо и соленые продукты, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках.
Москвичей предупредили о похолодании в конце недели
Читайте также