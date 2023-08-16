Температура в Турции впервые в истории поднялась почти до 50 градусов

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В Турции был зафиксирован новый температурный рекорд в истории страны – в провинции Эскишехир западнее Анкары температура воздуха достигла 49,5 градуса. Об этом сообщил глава министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X (ранее Twitter).

Подобная температура была зафиксирована в этой провинции 15 августа. Предыдущий рекорд – 49,1 градуса – был установлен в июле 2021 года в провинции Шырнак на юго-востоке страны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет снижаться уже в субботу, 19 августа, однако в пятницу термометры покажут до 31 градуса.

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