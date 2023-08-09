Россиян призвали отказаться от мяса и соленых продуктов в жару

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В жару следует убрать из своего рациона мясо и соленые продукты, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.

По его словам, мясо быстро портится при высокой температуре воздуха, что может стать причиной пищевого отравления.

"Мясо относится к разогревающей пище, и после него сильно повышается температура тела. Содержащаяся в пище энергия идет на образование тепла. В мясе эта часть энергии довольно большая", – уточнил диетолог.

Он отметил, что человек после такой еды сильнее нагревается. Гинзбург рекомендовал гипертоникам воздержаться от соленой пищи, так как избыток соли может стать причиной более высокого артериального давления. Кроме того, уточнил эксперт, у людей с заболеваниями почек появляется риск образования почечных камней.

Ранее гастроэнтеролог Екатерин Кашух рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше 1–2 куриных яиц. Употребление большого количества такого продукта может негативно сказаться на здоровье человека, потому что в желтке содержится холестерин.

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