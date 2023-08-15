11:30Общество
Москвичей предупредили о похолодании в конце недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в конце недели прогнозируются небольшие дожди и похолодание. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам синоптика, в первую половину недели погода в городе радует москвичей солнцем и теплом, однако затем она немного испортится. "В среду, 16 августа, малооблачно, без осадков, в дневные часы ожидается 25...27 градусов. В четверг днем будет уже 27...29 градусов", – отметил специалист.
"Самая высокая температура, которая ожидается в пятницу, может быть только в центре города. На окраинах разницу в температуре между четвергом и пятницей вы не почувствуете", – заключил Цыганков.
Ранее в Москве был зафиксирован самый жаркий день с начала лета. Им оказалось воскресенье, 6 августа. По данным столичного Метеобюро, тогда столбики термометров в городе поднялись выше 30 градусов. Однако рекордсменом по температуре для этого дня так и остался 2010 год.
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