Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в Москву

Фото: телеграм-канал SHOT

Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в столичные медицинские центры, включая НИИ скорой помощи имени Склифосовского и Клинику Рошаля. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы главы Дагестана.

"По оперативной информации на 17:30, в результате взрыва на АЗС число погибших осталось прежним – 35 человек, 64 человека получают лечение в больницах", – говорится в сообщении.

По словам главы республики Сергея Меликова, семьи погибших и пострадавших получают материальную и психологическую помощь.

"Лечение раненых находится на моем личном контроле. В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты", – уточнил он.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где случилось ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

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