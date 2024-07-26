Директор Ervik Havfiske: двое россиян с судна Argos Georgia пропали, двое погибли

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Двое россиян с судна Argos Georgia считаются пропавшими, двое погибли, рассказал исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. Всего на борту находились восемь граждан РФ, уточнил он.

При этом четверых удалось спасти, добавил он.

Судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении" вечером 22 июля.

Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля.

Всего из 27 членов экипажа корабля были спасены 14 человек.

