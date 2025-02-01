Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

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Погибших при крушении самолета в Вашингтоне чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в Соединенных Штатах, где они работали тренерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маму Наумова.

В свою очередь, РИА Новости отмечает, что данное решение принял сын фигуристов Максим, живущий в Бостоне и входящий в национальную сборную США по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что американским спасателям удалось извлечь из воды тело Шишковой. При этом поиски тела Наумова продолжаются.

Фигуристы погибли в результате крушения самолета в Вашингтоне, которое произошло утром 30 января (по московскому времени). Тогда самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

