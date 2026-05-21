Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 18:57

Политика

Лукашенко назвал напрасной истерию Запада из-за тренировки ядерных сил

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал понятной, но напрасной истерию Запада из-за совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом сообщает агентство БелТА.

"В Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил", – сказал белорусский лидер.

По его словам, вскоре "все успокоится и вернется на круги своя", так как подобные мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. Лукашенко также предположил, что такая реакция связана с участием в тренировке президентов обеих стран.

"Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", – сказал он, добавив, что тренировки логичны для выработки навыков использования ядерного оружия.

Как отметил Лукашенко, ему докладывали о летательных аппаратах и самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что республика также наблюдает за ситуацией в соседних странах. Для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения.

Минобороны России объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Владимир Путин указал, что использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны. 21 мая Россия и Белоруссия провели первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Путин и Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика