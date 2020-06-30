Мужчину будут судить в Москве за аферы с имуществом умерших на 19 млн рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице мужчину будут судить за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан, сообщает городская прокуратура.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в покушении на мошенничество. Отмечается, что в июле 2018 года злоумышленники написали поддельное завещание от имени умершего гражданина, в котором якобы передавалась право на имущество одному из соучастников организации.

"Впоследствии указанное завещание было предоставлено нотариусу, в результате соучастник приобрел право на наследство, что послужило основанием для регистрации права собственности в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве", – объяснили в пресс-службе.

Аналогичным способом преступники завладели двумя квартирами на улицах Аргуновская и Полярная. Помимо этого, в мае прошлого года обвиняемый совместном с соучастниками оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными вкладами умершего мужчины. Участники сняли со счета свыше двух миллионов рублей.

"Преступный умысел до конца соучастники не довели, поскольку банковский счет умершего был закрыт, а денежные средства сняты ранее. Общая сумма преступного дохода превысила 19 миллионов рублей", – отметили в прокуратуре.

Дело в отношении обвиняемого мужчины передадут в Бутырский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Фигурант находится под стражей. В отношении других участников организованной группы продолжается расследование.

В конце мая был арестован адвокат Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Всего по уголовному делу задержаны шесть человек.

Щербаков входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве и похищали деньги с банковских вкладов.

