Депутаты запретили разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну, сообщает Агентство "Москва".

В документе указано, что к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб их репутации. Руководство самостоятельно будет определять перечень такой информации.

Ранее во втором и третьем чтениях депутаты нижней палаты парламента приняли закон о внесудебном банкротстве граждан. Отмечается, что через эту процедуру могут пройти только те должники, в отношении которых окончено исполнительное производство.