Роскачество оценило безопасность популярных менеджеров паролей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскачество протестировало наиболее популярные приложения для хранения и проверки надежности паролей. Они были выбраны из числа 1000 самых популярных в рейтингах AppStore и 500 наиболее востребованных в Google Play, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 70% приложений – менеджеров паролей получили не менее четырех баллов из пяти. При этом лучшими с учетом всех критериев признаны приложения Kaspersky, Keeper, RoboForm и 1Password. Лидерами по удобству стали SafeInCloud и Kaspersky на iOS, BitWarden, SafeInCloud и Kaspersky на Android.

Специалисты рассказали, что исследуемые приложения позволяли не только вносить пароли от учетных записей, но и редактировать или удалять их. Некоторые даже проверяли, насколько хорошо набор символов способен защитить от взлома.

"Приложение – менеджер паролей может снизить риск взлома — оно позволяет создавать сложные длинные пароли и безопасно хранить их. Пользователю остается запомнить только один пароль для доступа к данным – так называемый мастер-пароль", – отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Ранее основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, что голосовой помощник может быть опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство.

По его словам, он слышит все, что говорится рядом. При этом большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей.