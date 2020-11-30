Роскачество оценило безопасность популярных менеджеров паролей

11:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роскачество протестировало наиболее популярные приложения для хранения и проверки надежности паролей. Они были выбраны из числа 1000 самых популярных в рейтингах AppStore и 500 наиболее востребованных в Google Play, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 70% приложений – менеджеров паролей получили не менее четырех баллов из пяти. При этом лучшими с учетом всех критериев признаны приложения Kaspersky, Keeper, RoboForm и 1Password. Лидерами по удобству стали SafeInCloud и Kaspersky на iOS, BitWarden, SafeInCloud и Kaspersky на Android.
Специалисты рассказали, что исследуемые приложения позволяли не только вносить пароли от учетных записей, но и редактировать или удалять их. Некоторые даже проверяли, насколько хорошо набор символов способен защитить от взлома.
"Приложение – менеджер паролей может снизить риск взлома — оно позволяет создавать сложные длинные пароли и безопасно хранить их. Пользователю остается запомнить только один пароль для доступа к данным – так называемый мастер-пароль", – отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Ранее основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, что голосовой помощник может быть опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство.
По его словам, он слышит все, что говорится рядом. При этом большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: