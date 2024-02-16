МИД РФ призвал США проявить сдержанность в связи со смертью Навального

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

МИД РФ призвал Вашингтон проявить сдержанность из-за смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и дождаться результатов медицинской экспертизы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Интересно, почему для Белого дома и Госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме?" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что смерть человека всегда является трагедией.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результатов.

По словам председателя ОНК ЯНАО Данила Гонтаря, жалоб на здоровье от политика не поступало. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

Как рассказали в Лабытнангской городской больнице, бригада скорой помощи пыталась реанимировать Навального более получаса. Врачи были в пути 7 минут, а еще 2 минуты понадобилось, чтобы попасть через территорию колонии к заключенному. К этому моменту реанимацию проводили штатные медики из колонии.

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