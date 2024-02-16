Володин обвинил США и Бельгию в смерти Навального

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США и Бельгия виноваты в смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Это выгодно Западу, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" – отметил он.

По словам спикера нижней палаты парламента, вина за смерть Навального лежит на тех, кто ввел более 19 тысяч санкций против РФ, кто проигрывает конфликт на Украине, кто не поддерживает собственное население, кто хочет захватить золотовалютные ресурсы России и кто хочет уничтожить государство.

"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до (канцлера ФРГ Олафа Шольца. – Прим. ред.) Шольца, Сунака (премьер-министра Великобритании Риши Сунака. – Прим. ред.) и (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского", – написал Володин.

Он добавил, что именно они принимают провальные решения и держатся за свои должности.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 стало известно днем 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результатов.

В Лабытнангской городской больнице сообщили, что бригада скорой помощи пыталась реанимировать Навального более получаса. Врачи были в пути 7 минут, а еще 2 минуты понадобилось, чтобы попасть через территорию колонии к заключенному. К этому моменту реанимацию проводили штатные медики из колонии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти политика. Он уточнил, что причину смерти Навального выяснят медики.

В свою очередь, МИД РФ призвал Вашингтон проявить сдержанность из-за смерти политика и дождаться результатов медицинской экспертизы. В ведомстве подчеркнули, что смерть человека всегда является трагедией.

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