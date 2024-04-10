Россия ввела санкции против 22 представителей Великобритании

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Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 22 представителям государственных органов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД России.

"Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию", – уточнили дипломаты.

В ответ на эти действия Россия приняла ответные меры и включила в свой стоп-лист ряд британских представителей. Среди них – сотрудники фирмы Micro Focus, которая якобы предоставляет Украине ПО и услуги по защите от кибернетических угроз. Программы, по данным дипломатов, используются для сбора данных в целях нанесения ударов по российским военным и инфраструктуре РФ.

"Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов", – подчеркнули в министерстве.

В список также попали причастные к попыткам навязать операторам стран Центральной Азии соблюдение "нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом". В перечне фигурируют работники ассоциации TechUK, компаний Helsing Limited, Helsing АI, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence, Cisco и юридической фирмы "Филдфишер". Также в российский стоп-лист попала представитель министерства предпринимательства и торговли страны Джоанна Креллин.

Ранее стало известно, что Европейский суд постановил отменить персональные санкции Евросоюза, которые были введены против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. В результате суд удовлетворил их иски, а судебные издержки сторон теперь предстоит оплатить Совету ЕС.