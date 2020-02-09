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В мире

08:53

Коронавирусу из Китая дали временное название

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Коронавирусу, вспышка которого произошла в Китае, дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению Китая.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не дала.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи человек.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем

Кремль также усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.

Кремль усилил меры предосторожности из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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