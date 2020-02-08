Самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью вылетел в КНР

Фото: ТАСС/МЧС России

Самолет МЧС Россиис медикаментами и средствами индивидуальной защиты вылетел в Китай, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Самолет Ил-76 вылетел с аэродрома Раменское в Китай. Он доставит средства индивидуальной защиты и медицинские препараты", – говорится в сообщении.

Предполагается, в Китай доставят 183 кубометра гуманитарного груза.

Гумпомощь комплектовалась в течение нескольких дней в Московской, Тверской и Воронежской областях.

Ранее в Минздраве рассказали о трудностях с созданием вакцины от коронавируса. Специалисты отметили, что саму вакцину создать несложно, но нужна определенная биотехнологическая платформа. Для создания самой конструкции требуется от двух до пяти месяцев. В ВОЗ также заявили об отсутствии лекарств от нового типа пневмонии.

Первые данные о новом типе пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. От вируса скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителей удалось побороть болезнь.