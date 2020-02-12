ФАС будет публиковать результаты мониторинга цен на лекарства и маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ФАС планирует регулярно публиковать результаты мониторинга цен на лекарственные препараты и медицинские маски в специальном разделе на своем сайте. Об этом сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

По его словам, на сегодняшний день мониторинг цен на лекарства и средства индивидуальной защиты является общей работой, связанной с проверками.

"У нас на сайте ФАС сейчас должен быть организован специальный раздел, в котором мы будем помещать информацию с результатами мониторинга", – приводит слова Нижегородцева ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФАС проверят аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

Как сообщает РИА Новости, в Росздравнадзоре указали на отсутствие массовых нарушений, связанных с завышением цен на медицинские маски. Данные основаны на последних проверках аптек.

Возросший спрос на противовирусные препараты и индивидуальные медицинские маски объясняется эпидемией коронавируса COVID-19, который стал причиной массового заболевания новой формой пневмонии. Первые случаи зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй в Китае еще в декабре 2019 года. По состоянию на 12 февраля жертвами болезни стало более тысячи человек при 44,6 тысячи зараженных.

