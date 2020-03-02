Число заражений коронавирусом в Италии превысило две тысячи человек

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Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило две тысячи, количество смертельных исходов возросло на 18, до 52, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
На традиционном вечернем брифинге он уточнил, что выздоровели 66 человек, всего с заболеванием справились 149.
Число зараженных коронавирусом возросло с 1577 на прошлой неделе до 1835 (эти данные не включают выздоровевших и скончавшихся).
В Москве после контакта с заболевшим коронавирусом госпитализированы 24 человека. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры". Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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