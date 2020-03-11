Измененная Конституция должна применяться с новыми полномочиями у президента – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Измененная Конституция Российской Федерации должна применяться в новых условиях, с новыми полномочиями, в том числе и у президента, заявила ректор РГСУ Наталья Починок.
"Соответственно, электоральные циклы, которые были, были с ранее действующей Конституцией. Поэтому речь идет не о возможности переизбрания, а о том, что новая Конституция должна по-новому применяться с новыми полномочиями, как у президента, так и у Госдумы, Совета Федерации", – сказала Починок Агентству "Москва".
Говоря о возможности переизбрания действующего президента на новый срок, она подчеркнула, что новые правила "применяются по-новому". Также Починок отметила, что была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.
"Поэтому тот курс, которым мы идем, он поддержан мной, я оценивала как доверенное лицо, те изменения, которые были, и что еще предстоит сделать. Посмотрим, что будет в 2024 году", – сказала она.
Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.
Утром в этот же день законопроект о поправках в Конституцию РФ приняли депутаты Госдумы. Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.
Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: