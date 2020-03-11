Измененная Конституция должна применяться с новыми полномочиями у президента – эксперт

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Измененная Конституция Российской Федерации должна применяться в новых условиях, с новыми полномочиями, в том числе и у президента, заявила ректор РГСУ Наталья Починок.

"Соответственно, электоральные циклы, которые были, были с ранее действующей Конституцией. Поэтому речь идет не о возможности переизбрания, а о том, что новая Конституция должна по-новому применяться с новыми полномочиями, как у президента, так и у Госдумы, Совета Федерации", – сказала Починок Агентству "Москва".

Говоря о возможности переизбрания действующего президента на новый срок, она подчеркнула, что новые правила "применяются по-новому". Также Починок отметила, что была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

"Поэтому тот курс, которым мы идем, он поддержан мной, я оценивала как доверенное лицо, те изменения, которые были, и что еще предстоит сделать. Посмотрим, что будет в 2024 году", – сказала она.

Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.

Утром в этот же день законопроект о поправках в Конституцию РФ приняли депутаты Госдумы. Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

