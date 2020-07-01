Высокая явка свидетельствует об удобстве голосования в течение нескольких дней – Памфилова

10:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Такая высокая явка (55,22%. – Прим. ред.) свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными", – сказала Памфилова.
Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат. Памфилова уточнила, что участники голосования могли ранее отдать свой голос дистанционно, сейчас они могут это сделать на дому или на своем участке.
"Каждый мог выбрать: где ему проголосовать с помощью мобильного избирателя, когда ему проголосовать и тем более каким образом проголосовать непосредственно на участке или вне помещения для голосования, или, как в Москве и Нижегородской области, попробовать проголосовать дистанционно", – сказала Памфилова.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
Москвичи идут на участки для голосования по поправкам в Конституцию
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