Еще более 272 тысяч человек стали победителями программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В очередном розыгрыше программы "Миллион призов", который состоялся в столице, победили 272 145 человек.

Для москвичей, которые участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию, подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где балл равен рублю. Победители смогут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.

Сертификаты с уникальным номером получают жители столицы, пришедшие на участки для голосования. Для регистрации в программе этот код надо отправить в СМС на номер 7377.

Горожане, выбравшие электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Розыгрыши проходят каждый день и продлятся до 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

