Итоговый день голосования по поправкам в Конституцию РФ начался в Москве

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Итоговый день голосования по поправкам в Конституцию РФ начался в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.
"Сегодня в Москве проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Я напомню, что реализовать свое право до сегодняшнего дня можно было с 25 июня. Сегодня основной день голосования", – отметил Ермолов.
Он добавил, что все 3 604 участка открылись ровно в 08:00, они будут работать до 20:00. Голосование, по его словам, к настоящему часу проходит в штатном режиме. Москвичи, которые не могут посетить участок, могут подать заявление в комиссию до 17:00 для голосования на дому.
Председатель МГИК также рассказал о дистанционном электронном голосовании, которое проходило в Москве с 25 по 30 июня. Ермолов отметил, что в нем приняло участие свыше 979 тысяч москвичей, это около 93% от количества тех граждан, которые подали заявку на участие в онлайн-голосовании.
Ермолов также добавил, что на столичных участках обеспечено видеонаблюдение. Оно осуществлялось с первого дня голосования – 25 июня, за его процессом наблюдал Оперативный штаб. 1 июля это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.
"Общественный штаб по наблюдению имел возможность видеть, что происходит на избирательный участках. Сегодня сигнал будет транслироваться в сеть интернет, начиная с 7:00 до подписания протокола участковой комиссией. Все действия, которые будут проходить на участке, будут публичны", – пояснил представитель МГИК.
Также, по словам Ермолова, на участках в Москве применяются комплексы обработки бюллетеней. Всего 1 978 участков оборудовано такой техникой. Он отметил, что после завершения голосования в КОИБ вводятся бюллетени из переносных ящиков, вместе с ними будут вводиться и бюллетени, которые находятся в сейф-пакетах.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.
В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию
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