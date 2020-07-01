Все данные, поданные на онлайн-голосование, проходят проверку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Данные участников электронного голосования проходят масштабную сверку, подтасовки будут исключены. Все записи проходят многоуровневую сверку по различным базам. Соответствующие проверки инициировал Общественный штаб, сообщили в территориальной комиссии по дистанционному электронному голосованию.

Все учетные записи, подавшие заявление на участие в электронном голосовании, дополнительно проверяли на трех уровнях. Сперва участники получили проверочное СМС-сообщение, затем была проанализирована сим-карта на активность в течение пяти последних дней. А затем был проведен выборочный обзвон пользователей.

Начиная с 26 июня, дополнительную сверку проводили каждый день в ручном режиме во всех участковых комиссиях.

По данным на 1 июля, такую сверку прошли 1 миллион 51 тысяча 155 кабинетов пользователей.

В результате около двух тысяч выявленных "сомнительных" записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей.

Ранее представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов сообщил, что надежность системы электронного голосования уже проверили 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн.

Электронное голосование завершилось 30 июня, 1 июля проголосовать можно только очно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Владимир Путин ранее отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

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