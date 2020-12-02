Сенаторы одобрили законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

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Совет Федерации одобрил законы, предусматривающие ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории России, и за призывы к таким действиям.

Такие призывы, совершенные впервые, будут считаться административным правонарушением. За это предусмотрены штрафы для граждан в размере от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей и для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

За публичные призывы в СМИ или интернете грозит штраф для граждан в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Для повторных случаев в течение года предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность. В таком случае грозит наказание в виде штрафа от 200 до 400 тысяч рублей и лишение свободы на срок до четырех лет.

Непосредственно за отчуждение части территории России или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, предусмотрена отдельная уголовная статья. По ней нарушителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

18 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ.

Парламентарии приняли пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ. В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов.

