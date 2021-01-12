07:09
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником.
"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".
Президент подчеркнул, что в серьезном внимании органов прокуратуры нуждаются и другие направления. В их числе – надзор за реализацией национальных проектов и защитной окружающей среды, а также обеспечение законности предстоящих выборов в Государственную думу.
"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально", – отметил Путин.
Глава государства напомнил, что в прошлом году конституционный статус прокуратуры укрепился. В частности, были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением конституции и исполнением законов.
"Установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры", – добавил президент.
Путин заявил, что данные нововведения помогут сотрудникам прокуратуры эффективнее выполнять задачи.
"Главное, чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона", – подчеркнул президент.
Он также поблагодарил работников прокуратуры и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается 12 января.
Ранее Путин поздравил россиян с Рождеством. Президент РФ назвал надежду на лучшее и ожидание чуда путеводной звездой людей.
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