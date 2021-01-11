Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС", – сказано в сообщении.
Путин также выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей. По словам российского лидера, "это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов".
Кроме того, Владимир Путин пожелал избранному президенту успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.
В воскресенье в Киргизии состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.
Отмечалось также, что свыше 80% граждан Киргизии отдали предпочтение президентской форме правления. При этом порядка 10% проголосовавших выбрали утверждение парламента.
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