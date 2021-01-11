Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС", – сказано в сообщении.

Путин также выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей. По словам российского лидера, "это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов".

Кроме того, Владимир Путин пожелал избранному президенту успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.

В воскресенье в Киргизии состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.

Отмечалось также, что свыше 80% граждан Киргизии отдали предпочтение президентской форме правления. При этом порядка 10% проголосовавших выбрали утверждение парламента.

