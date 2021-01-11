Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

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Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Об этом пишет РИА Новости.

Жапаров отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.

"Россия остается главным союзником", – сообщил Жапаров на пресс-конференции.

В воскресенье в Киргизии состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживает победу в голосовании. Сообщалось, что политик набирает 79% голосов.

Отмечалось также, что свыше 80% граждан Киргизии отдали предпочтение президентской форме правления. При этом порядка 10% проголосовавших выбрали утверждение парламента.

4 октября 2020 года в Бишкеке начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади города с требованием повторного голосования.

Позже стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку. 15 октября Жээнбеков объявил о своем уходе с поста президента.

Досрочные выборы главы государства были назначены на 10 января 2021 года.