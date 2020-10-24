Досрочные выборы президента Киргизии назначили на 10 января 2021 года

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Досрочные президентские выборы в Киргизии планируют провести 10 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК республики Руслана Изрекова.

Председатель ЦИУ Нуржан Шайлдабекова пояснила, что по законодательству досрочные выборы президента должны пройти не позднее чем спустя 3 месяца после отставки главы государства. То есть, не позднее 16 января.

"Поскольку выборы проводятся в выходной день, то мы предлагаем провести их 10 января", – пояснила Шайлдабекова.

4 октября в Бишкеке начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования. Позже стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку.

15 октября Жээнбеков объявил о своем уходе с поста президента.