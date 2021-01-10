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Политика

18:49

За президентскую форму правления в Киргизии на референдуме проголосовали 80,9% – ЦИК

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

За президентскую модель правления в Киргизии выступили более 80 процентов избирателей по данным с 90,1 процента участков. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ЦИК республики.

При этом 10,83 процента граждан на референдуме проголосовали на парламентскую форму правления. Еще 4,41 процента избирателей высказались против обоих вариантов.

Также стало известно, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов главы государства. По обработанным голосам с 90,06 процента участков его результат достигает 79,15 процента.

Ранее в Молдавии состоялся второй тур выборов президента республики, который выиграла лидер партии "Действие и солидарность".

За нее проголосовали 57,75 процента избирателей. Бывший глава страны Игорь Додон набрал 42,25 процента голосов.

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