В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

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Фото: AP/Vladimir Voronin
Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Об этом сообщает агентство 24.kg.
"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение – оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", – сказал Торалиев.
По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке, потому что в этом нет потребности. "Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском", – отметил Торалиев.
5 октября в Киргизии несогласные с итогами парламентских выборов вышли на митинги. На фоне протестов премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а ЦИК Киргизии аннулировала итоги выборов.
9 октября на центральной площади в Бишкеке произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова, к которому перешли полномочия главы государства после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова.
После отставки Жапарова исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о референдуме по внесению изменений в Конституцию. Предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90.
Референдум планируется провести 10 января 2021 года – в один день с выборами президента республики.
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