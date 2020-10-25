Этап выдвижения кандидатов в президенты стартовал в Киргизии

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В Центральной избирательной комиссии Киргизии был утвержден календарный план проведения досрочных выборов президента страны. Об этом заявили представители ЦИК, сообщает "Интерфакс".

В соответствии с утвержденным планом уже начался период выдвижения кандидатур на должность главы государства. Так, ЦИК Киргизии назначил проведение досрочных выборов на 10 января.

Планируется, что выдвигать кандидатов на пост президента можно будет до 15 ноября. Кандидатам потребуется предоставить в ЦИК документы до 7 декабря.

При этом регистрировать участников избирательной кампании продолжат до 15 декабря. Осуществлять предвыборную агитацию можно с 15 декабря. Прекратить ее нужно за день до голосования – 9 января.

4 октября в Бишкеке начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов.Позднее правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым было отправлено в отставку.