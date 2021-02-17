Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает вводить санкции против России и ее жителей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению деятеля культуры, изменения в законодательстве необходимы не для борьбы с инакомыслием и не направлены на тех, кто протестует против беззакония и коррупции.

"Коррупция есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", – подчеркнул Михалков.

Режиссер заявил, что применение статьи не должно привести к злоупотреблениям.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Он отметил, что требуются изменения в законодательстве.

