В интернете появились мемы о сбое в соцсетях

В работе Facebook, Google, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp и ряде других сервисов были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

В Сети с критикой обрушились на Марка Цукерберга, который пытался все починить. Было много шуток про превосходство Twitter и Telegram в данной ситуации. Кто-то сделал на эту тему видеомемы. Например, беззаботно раскачивающийся Telegram на фоне горящих Facebook, Instagram и WhatsApp. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.