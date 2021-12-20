Неизвестные взломали официальную группу "Яндекс Go" "ВКонтакте"

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Неизвестные взломали официальную группу сервиса "Яндекс Go" в социальной сети "ВКонтакте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня наша группа во "ВКонтакте" была взломана. Злоумышленники разослали некоторым подписчикам нашей страницы предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе", – говорится в сообщении.

В сообщениях содержались ссылки на фишинговые сайты. В "Яндекс Go" подчеркнули, что не имеют отношения ни к рассылке, ни к несуществующему конкурсу. Пользователей попросили не переходить по ссылкам из сообщений и не отвечать на них. "Яндекс" и "ВКонтакте" совместно расследуют инцидент.

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