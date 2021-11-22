Россияне рассказали о причинах цифровой слежки за партнерами

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Цифровую слежку за партнерами считают неприемлемой 57% россиян. Другие же рассказали, что для таких действий есть несколько причин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Из соображений безопасности за партнерами следили бы 63% россиян. При этом 60% проверяли бы устройства близкого человека в случае подозрений в измене. 42% респондентов следили бы за партнером, если бы подозревали его в незаконной деятельности.

Кроме того, 28% опрошенных заявили, что боятся нарушения своей цифровой приватности. Больше половины опасаются, что их близкий человек ранее или сейчас следит за партнером в социальных сетях. 51% опрошенных боятся просьбы предоставить полный доступ к смартфону.

Эксперт по кибербезопасности Виктор Чебышев рассказал, что обычно для цифровой слежки используют сталкерские программы. В "Лаборатории Касперского" посоветовали не удалять такую программу с телефона, а обратиться в правоохранительные органы или организации для помощи жертвам домашнего насилия.

Ранее стало известно, как узнать о взломе WhatsApp. Определить, что кто-то посторонний получил доступ к аккаунту, можно в разделе "Настройки". Там необходимо найти "Связанные устройства", где отражены все устройства, которые использует ваш аккаунт.

