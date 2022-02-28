Жители Киева могут беспрепятственно покинуть город – Минобороны РФ

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Минобороны России выпустило обращение к жителям Киева, в котором заявило, что все желающие могут спокойно покинуть город, сообщает РИА Новости.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно", – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Также говорится, что руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. По мнению Минобороны, это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита".

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.