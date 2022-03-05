Боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь по силам ДНР из школ, больниц и детсадов Мариуполя

10:21
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь по вошедшим в Мариуполь силам ДНР с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинского Мариуполя.
Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины, город с почти полумиллионным населением в Донецкой области.
Ранее российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Режим тишины начнет действовать 5 марта с 10:00 по московскому времени. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
До этого в Минобороны РФ призвали российский МИД оказать воздействие на власти Украины с тем, чтобы в стране были оперативно организованы гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Также МИД попросили посодействовать прекращению украинскими властями противоправных действий в отношении граждан как самой Украины, так и других государств.
Глава российского центра обороны генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Речь идет в том числе о Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, а также еще 20 крупных населенных пунктах. Это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места, утверждает он.
Накануне в министерстве обороны России рассказали о спланированных 35 гуманитарных акциях в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев, присутствуют в том числе продукты питания и лекарства.
До этого сообщалось, что из Крыма доставили в Геническ 20 тонн гуманитарного груза, который распределили на продуктовые наборы для дальнейшей раздачи людям.
В Харьковскую область также прибыла гуманитарная колонна из Белгорода. Для людей привезли крупы, тушенку, кондитерские изделия, бутилированную воду и средства гигиены. Продовольствие собирали жители области, в том числе местные предприниматели.
В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, может ли успех на переговорах отразиться на санкционном давлении на РФ
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