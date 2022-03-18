Путин пообещал реализовать все намеченные планы в Крыму

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович/POOL
Владимир Путин в ходе выступления в "Лужниках" заявил, что в Крыму будут реализованы все намеченные планы.
"Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", – сказал президент.
По словам российского лидера, полуостров нужно было вытащить из унизительного состояния, в котором он находился до 2014 года.
"Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу", – подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что жители Крыма и Севастополя поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов.
"Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение", – сказал Путин.
По его словам, крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной.
"На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле", – добавил президент.
В Москве на территории "Лужников" организован концерт в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем. В нем принял участие Сергей Собянин. Мэр поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции в Донбассе – за мужество.
Градоначальник подчеркнул, что полмира ополчились на Россию, но это сильная страна, вместе со своими гражданами и патриотами она непобедима.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В "Лужниках" начался концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией
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