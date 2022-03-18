Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

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Сергей Собянин принял участие в митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"С праздником Крымской весны, с праздником новой России, которая не бросает своих, защищает своих братьев и сестер, защищает бескомпромиссно свои интересы и своих граждан, которая достойна памяти своих предков, достойна своей великой истории", – сказал мэр.

Он также поблагодарил россиян за единство, а военнослужащих – за защиту жителей Донбасса.

"Полмира ополчились на нас, но Россия – сильная страна, со своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы", – добавил Собянин.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84 и 85 субъектами Российской Федерации.

В честь годовщины в "Лужниках" организовали концерт. По данным МВД, в спортивном комплексе находятся более 203 тысяч человек: 95 тысяч – непосредственно на стадионе и 100 тысяч – рядом с ним.

