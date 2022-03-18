Вестибюли станции метро "Спортивная" временно работают только на выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюли станции столичного метро "Спортивная" Сокольнической линии метро временно работают только на выход. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Просим пассажиров не задерживаться на платформе станции и проходить к выходам. Для проезда также можно воспользоваться станцией МЦК Лужники", – говорится в сообщении.

Также известно, что возле стадиона "Лужники" 18 марта ограничено движение транспорта из-за мероприятия, посвященного присоединению Крыма к России. Также ограничена парковка автомобилей.