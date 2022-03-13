Движение ограничили на участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на путях

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Движение поездов ограничили на участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 4 января, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса столицы. Градоначальник подвел итоги 2021 года в данной сфере и отметил, что приложенные усилия значительно разгрузили транспортную систему города.