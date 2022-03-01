На Савеловском направлении МЖД будут курсировать компенсационные автобусы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 1 марта на нескольких участках Савеловского направления МЖД начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры, сообщает со ссылкой на подмосковное министерство транспорта Агентство "Москва".

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем будет закрыт 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции Дмитров. В связи с этим ряд электричек от Савелово до Дубны проследуют по укороченным маршрутам. Кроме того, изменится время прибытия и отправления.

"В эти дни на участке Талдом – Вербилки с 10:00 до 15:30 не будет движения. <...> Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Вербилки. Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

Также компенсационный автобус будет запущен на участке Савелово – Вербилки. Он отправится от станции Савелово в 11:00 и 13:30.

Помимо этого, 1, 2, 9, 11, 14, 18, 21, 22 и 23 марта с 12:20 до 14:50 не будет движения на участке Соревнование – Большая Волга. Два поезда проследуют по укороченным маршрутам от и до станции Вербилки. Компенсационный автобус на участке Вербилки – Большая Волга будет отправляться от автостанции Вербилки в 10:30, а в направлении Большая Волга – Вербилки – от станции Большая Волга в 14:10.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют построить соединительную линию между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги.